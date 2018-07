Een tourmanager klapt uit de biecht (1): 'Voor de baas geen oudere mannen of pers op de eerste rij. Hij wil aangevuurd worden door jong vlees'

'Voor de baas geen oudere mannen of pers op de eerste rij. Hij wil aangevuurd worden door jong vlees'

De eerste job van Mike – een schuilnaam – was assistent-promotor op een tournee van Lou Reed, volgens hem de beste leerschool: ‘Als je het misprijzen en de smalende grappen van Lou aankan, dan brengt niets je nog van de wijs.’ Mike verwijst vaak naar zijn huidige werkgever als ‘de baas’ – ‘the boss’ – maar het is níét Bruce Springsteen, al heeft hij vroeger wel voor díé Boss gewerkt.

★12 juni

Maandag. Een avond uit in Rome met Bono. De Italiaanse concertpromotor heeft een restaurant geregeld. Bono is geen man van korte monologen en het is bijna vijf uur ’s ochtends als we het restaurant verlaten. De assistente van de U2-zanger moet erop toezien dat hij genoeg slaapt, maar hij wil nog uitgaan. Dat wil hij altijd als zijn vrouw in het verre Ierland is. Er stoppen een paar Vespa’s met daarop, zo lijkt het in de schemering, enkele geile grieten. Voor we het goed beseffen, is Bono achterop één van de Vespa’s gestapt en uit het zicht verdwenen. Waarop de promotor kurkdroog zegt: ‘Dat wordt een interessante nacht, want die dames waren transseksuelen.’