Even frank als zijn papa: Dweezil Zappa

Dertien jaar al houdt Dweezil Zappa de muzikale nalatenschap van wijlen zijn volstrekt unieke vader Frank (1940-1993) in ere, maar het mag een half wonder heten dat hij überhaupt nog de moed vindt om volgende week donderdag op te treden in het Openluchttheater Rivierenhof.

'Muziek is nog méér behang voor je lifestyle dan vroeger'

Sinds de dood van mater familias Gail, in oktober 2015, is het vierkoppige nageslacht van de grote maestro immers in een bijzonder onfrisse familievete verzeild geraakt, waarvan vooral Dweezil de dupe is.

Dweezil Zappa «Toen mijn moeder net gestorven was, bleek dat ze het beheer van de Zappa Family Trust in haar testament in handen van de jongste twee kinderen had gegeven, Ahmet en Diva, en dat de oudste twee, Moon en ik, niets kregen. Sindsdien moet ik de Zappa Family Trust om toestemming vragen om geld te verdienen aan mijn vaders muziek – dat gebeurt via peperdure advocaten – en is er ook een handelsmerk gekomen op de naam Zappa. Dat betekende concreet dat ik de naam ‘Zappa Plays Zappa’ na al die jaren niet meer mocht gebruiken. Heel gek was dat: in de afgelopen decennia heb ik mijn moeder tientallen, misschien wel honderden sommatiebrieven weten versturen naar bands die het waagden muziek van mijn vader te spelen – ze was altijd meer in geld dan in muziek geïnteresseerd – en ineens kreeg ik zelf zo’n brief. Ik heb eieren voor mijn geld gekozen en mijn shows omgedoopt tot ‘50 Years of Frank: Dweezil Zappa Plays Whatever the Fuck He Wants’. Ik dacht: ‘Ik zit safe’, totdat ik van de advocaten van de Zappa Family Trust het bericht kreeg dat ze voortaan de inkomsten van alle merchandise opeisten – die zaak is hangende.»

HUMO Behoorlijk pijnlijk.

Zappa «Ja. Maar kijk, ik ben toch maar weer op tournee getrokken met een nieuwe show, ‘Choice Cuts’, en met de beste band waarmee ik ooit heb gespeeld. Ik ben er trots op je te kunnen melden dat we ‘Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch’ onder de knie hebben gekregen, een nummer uit de jaren 80 waarvan vooral de keyboardpartij aartsmoeilijk is.»

HUMO Repeteren jullie veel?

Zappa «We hebben behoorlijk wat repetities, meestal van elf tot zes uur. Vrij lang in vergelijking met de meeste andere bands, al is het niets vergeleken met de tijd dat ik net met ‘Zappa Plays Zappa’ begon. Toen zat ik acht uur per dag op hetzelfde kleine gitaarstukje te oefenen, tot ik er niet meer over hoefde na te denken en het vanzelf kwam. Maar ik had het ervoor over, omdat ik een Doel voor ogen had: ik wilde het foutieve beeld corrigeren dat de meeste mensen van mijn vader hadden. Zeker na zijn dood werd hij algemeen gezien als een grappenmaker à la Weird Al Yankovic. Als er al eens een nummer van hem op de radio werd gedraaid, dan kon je er vergif op innemen dat het een comedynummer was: ‘Bobby Brown Goes Down’, ‘Don’t Eat the Yellow Snow’ of ‘Valley Girls’.»

HUMO Fantastische nummers.

Zappa «Akkoord, maar ze vertegenwoordigen niet waar mijn vader echt voor stond. Als kind al wilde hij componist worden en ging-ie naar de bibliotheek om te leren hoe je muziekpartituren opstelt, en hoe je voor een orkest schrijft. Zijn leven lang is hij orkestmuziek blijven schrijven, alleen gebruikte hij doorgaans een rockband als orkest. Een compositie als ‘Inca Roads’, uit ‘One Size Fits All’, is in mijn ogen véél representatiever voor zijn oeuvre.»

HUMO Tiens, dat is de plaat waarmee ik op mijn 17de tot het Zappa-universum ben toegetreden.

Zappa «Laat dat een oproep zijn aan alle in muziek geïnteresseerde 17-jarigen in België: trakteer jezelf eens op ‘One Size Fits All’, en ontdek een plaat die stukken opwindender is dan het gros van wat je tegenwoordig op de radio hoort. Ik wil hier niet als een ouwe zeur klinken, maar de meeste hedendaagse muziek klinkt mij als eenheidsworst in de oren. Wat springt er tegenwoordig nog echt uit? Het is allemaal zo voorspelbaar, zo weinig geïnspireerd. ‘Muziek is behangpapier voor je lifestyle geworden,’ zei mijn vader ooit. Ik heb de indruk dat dat nu nog meer het geval is dan toen.»

Dweezil Zappa speelt op 26 juli op OLT Rivierenhof. Info & tickets: oltrivierenhof.be.