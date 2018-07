Laatste loodjes: 'Vlog op!'

Niettemin ga ik mee met mijn tijd, al vermijd ik het werkwoord chillen met overgave. Zestigers die zeggen dat chillen chill is, ontbreekt het aan cool. In plaats van me zoetjesaan op te maken voor de vijftigste verjaardag van de Woodstock Music and Art Fair, ging ik laatst zodanig met mijn tijd mee dat ik me, weliswaar ter voorbereiding van een interview, aan enkele vlogs blootstelde. Een Vlaamse vlogster lichtte ter attentie van duizenden volgers een verspakket van een bekende Nederlandse grootgrutter toe, waarmee je met een beetje geluk tomatensoep kon bereiden. Daarbij wees ze ons tomaten aan, van die rode, alsmede een kenschetsende wortel en dito ui, en – het liet zich raden – een blikje tomatenpuree. Een kookvlog zou ik het niet noemen, maar wel een inkijkje in het uitdijende heelal van de volslagen oninteressantigheid.

Voor de rest viel er altijd wel een non-event op te kloppen in haar vlogs, of anders was er eentje jarig, en altijd zag ze wel een kans om nadrukkelijk terloops merken of winkels of eetgelegenheden aan te prijzen. Zijn de goodiebag des overvloeds en een geheel gesponsord leven het ware oogmerk van de vloggers altegader? Influencers worden ze soms genoemd, door mensen die geen onraad ruiken.

Terwijl ik die vlogs onderging, werd ik humeurig bij de gedachte dat tal van lieden misschien wel beaat naar zulke loze egofilmpjes zitten te kijken. Alsof ik vergeten was dat ik geen moer meer om de toekomst gaf.