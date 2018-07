Koppensneller Herman Brusselmans: 'Nergens in Europa drinken hoogopgeleiden vaker alcohol dan in België'

Als kleuter en als leerling op de lagere school was ik nog niet bijzonder hoogopgeleid. Dat beterde toen ik naar de middelbare school ging, het Heilig Hartinstituut in Hamme. Het studieniveau was daar heel hoog. Dat bracht spanningen en stress met zich mee. Een gevolg daarvan was dat vele leerlingen begonnen te drinken, om de druk die op hen rustte te verminderen. Toen we zo ongeveer 16 waren, was te voelen dat we langzamerhand hoogopgeleid konden worden genoemd. Nou, toen werd er op geen pint meer of minder gekeken. Ik herinner me dat ik in het laatste jaar van de middelbare school al ongeveer alcoholicus was, maar dan wel een zuipschuit die hele alinea’s uit Homeros kon opdreunen, die een scriptie had geschreven over bipolariteit bij kikkervissen, en die een economisch model had uitgedokterd betreffende de kloof tussen arm en rijk in het milieu van mentaal gehandicapte Eskimo’s. En tussendoor maar bier hijsen.

Van onze afstudeerklas in 1975 waren 16 van de 23 leerlingen aan de drank. De primus inter pares was Marcel Verkorven, die een vol glas bier in de hoogte kon gooien en voor hij het glas weer opving, had hij het al leeggedronken, en dat kon hij twaalf keer na elkaar. Marcel werd later burgerlijk ingenieur en werkte voor baggerwerken De Nul. Bij het ontwerpen van het ultieme baggermodel voor het indijken van de Chinese Zee dronk hij 38 Jupilers per dag. Hij heeft twee keer een nieuwe lever gekregen, waarvan de tweede veel beter was dan de eerste, en daardoor leeft Marcel nog steeds en drinkt hij meer dan ooit tevoren. Een toffe gast.