Eeuwig spits Jan Mulder: 'Het WK'

Treurigste WK-moment: in de halve finale scoort Kroatië de 2-1 tegen Engeland, maar terwijl de uitbundige Kroatische spelers nog even een fotograaf begraven, pakken Rashford en Lingard de bal, leggen ’m snel op de middenstip, trappen af, lopen met zijn tweeën naar het verlaten doel van de Kroaten en worden door de scheids teruggefloten nét voor ze de 2-2 kunnen binnenschuiven. Echt gebeurd.

Mooiste omschakeling: de volmaakte tegenaanval van de Rode Duivels in de laatste minuut van de achtste finale tegen Japan. Courtois plukt een corner uit de lucht, voelt dat hij een doelpunt in de hand heeft, gooit onderhands naar De Bruyne, die spurt het halve veld over, passt op zijn gevoelige manier naar de meesprintende Meunier, Lukaku trekt een gat in de Japanse verdediging, keert dan terug naar zijn oorspronkelijke positie, laat de voorzet van Meunier heel slim tussen zijn benen doorgaan waarop Chadli de bal in doel tikt en België doorgaat naar de kwartfinale. En dit alles in 10 seconden.

Meest verbloemende vrije trap: die van Ronaldo in de eerste wedstrijd van Portugal. Spanje is heer en meester, Ronaldo zint op een tegenzet en kiest individuele trucjes voor de bühne. Hij zal het hele toernooi onder de maat blijven, maar dan komt de vrije trap net buiten het strafschopgebied die al zijn overbodige acties naar de vergetelheid schiet. De wereld roept Ronaldo onmiddellijk uit tot beste speler van het toernooi, ook al was hij één van de slechtste.