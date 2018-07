Lees ook de andere zomertips van (ss) »

Ik ben een onverbiddelijke optimist, maar ook een realist: alles gaat teloor, dus profiteer ervan zolang het duurt. De website Uptown bood tot voor een paar jaar ‘geheime’ B&B-adresjes aan, vooral bij verarmde adel die discreet wilde bijverdienen door niet in gebruik zijnde kamers te verhuren. Zo konden wij logeren in 33 Portland Place, één van de legendarische adressen uit het ­Londen van de 18de eeuw. Tussen 1950 en 2008 stond het leeg of werd het bewoond door excentrieke gierigaards. Zo ontsnapte het aan de desastreuze moderniseringsdwang van die jaren, waarbij onoordeelkundig of onverschillig uitgevoerde renovaties heel wat prachtige historische panden castreerden en ontzielden. 33 ­Portland Place viel niet ten prooi aan die vernielzucht en werd aangekocht door de ambassade van een corrupt land. Die verkocht het door aan een nog louchere zakenman, die nu een gevangenisstraf uitzit voor fraude.

In de tussentijd was er een korte, maar heftige periode waarin achtereenvolgens de incrowd, de modellen, de rocksterren en wij het ontdekten. Lingerieketen Agent ­Provocateur nam er een semipornografische reclameclip op met Kate Moss in de hoofdrol. Sting, Mick Jagger, prins ­Albert van Monaco, Al ­Pacino en een handvol anderen gaven er feesten. Wij volgden er tango­­les en overnachtten er in de mansarde, waar vroeger het personeel sliep. De imposante hall uit 1775, ontworpen voor Lord Wyndham door architect Robert Adam, is nog intact, net zoals de balzaal met krakend parket. ’s Nachts was het heerlijk dwalen door het gigantische huis, in de hoop de geest te ontmoeten van één van de vorige bewoners, Lord Charles Townshend, de grootmeester van de Britse vrijmetselarij. Wij werden verzocht op te krassen toen een Brits productiehuis in 33 Portland Place ‘The King’s Speech’ begon te filmen – de scènes van de koning thuis werden boven opgenomen, en die van de spraaktherapeut in de kelderverdieping.