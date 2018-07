Laatste loodjes: 'Mia heeft het licht gezien'

'Mia heeft het licht gezien'

Namens zijn Vlaams-nationalistische partij schoof minister-president Geert Bourgeois onlangs barones Mia Doornaert, de harde kern van De Standaard, naar voren als voorzitster van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het politieke karakter van die nominatie verwekte een deininkje. Ik heb geen idee van de hartstocht die mevrouw Doornaert mogelijk voor de hedendaagse Vlaamse literatuur en haar beoefenaren koestert, maar wat dan nog? Wellicht is zulke liefde facultatief en dan ook geen verplicht nummer voor een voorzitster. Zouden goede schrijvers zich iets aan het VFL gelegen laten liggen? Fijn overigens dat iemand die al 72 is nog een baantje aangeboden krijgt: weer een hangbejaarde minder.

Het is me bekend dat mevrouw Doornaert ietsje minder heil ziet in het salafistentuig dan het salafistentuig zelf, en daar zo nu en dan in geschriften lucht aan geeft. Haar zienswijze was voor de filosoof Bleri Lleshi al een goede reden om de barones – nieuwe adel, niet veel soeps – ronduit voor raciste uit te krijten. Filosofen te over, maar probeer maar eens een wasmachinereparateur te vinden die Schopenhauer kent. In zijn drift dreigde Bleri op te stappen uit het VFL. In dat geval riskeert hij secondenlang gemist te worden.