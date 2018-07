Koppensneller Herman Brusselmans: ''Historische beslissing' rond Boekenweekgeschenk'

'Op aanvraag komt Jeroen Brouwers bij je thuis op tafel dansen, louter gekleed in een bananenrokje'

Ieder jaar in maart is er in Nederland de Boekenweek. Zeven dagen lang staat alles dan in het teken van het boek. Er worden voorleessessies gehouden, in boekenwinkels organiseert men speciale acties, auteurs signeren tot ze een rachitische hand krijgen, en op aanvraag komt Jeroen Brouwers bij je thuis op tafel dansen, louter gekleed in een bananenrokje. Je moet hem achteraf wel een fles jenever cadeau doen en er niks op tegen hebben dat hij die meteen leegzuipt, en om een tweede fles schooit.

En dan is er het Boekenweekgeschenk. Dat is een boekje van ongeveer 90 bladzijden, dat wordt bijeengekalkt door een telkens weder speciaal uitgekozen schrijver, en dat op 780.000 exemplaren wordt verspreid en dat je gratis krijgt als je voor meer dan 18 euro boeken koopt. Het is een hele eer om het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven, en ieder jaar opnieuw, zo rond oktober, begint het gegons, het gefluister, en het gegok omtrent wie het volgend jaar mag doen. Bijna alle belangrijke auteurs hebben in het verleden dat boekje mogen afleveren, ook indrukwekkende pipo’s uit Vlaanderen, zoals Hugo Claus, Tom Lanoye en Griet Op de Beeck. Aan Christophe Van Gerrewey heeft men het twee jaar geleden ook gevraagd, maar Christophe had geen tijd om het te schrijven, want hij was te druk bezig met z’n nieuwe roman, ‘Scheefgegroeide piasters’, over een Griek die in een kano naar Noord-Ierland vaart, maar de weg kwijtraakt en arriveert in het zuiden van Soedan, waar hij door de rebellen met z’n kloten aan een nageltje wordt gehangen.