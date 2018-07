Chris van der Linden (neuroloog AZ Sint-Lucas, bekend van ‘Topdokters’) «De resultaten verbazen me niet. Het is al langer bekend dat de beste temperatuur om cognitief te presteren 16 graden is. Daarom probeerde ik vroeger altijd in een koele ruimte te studeren.»

HUMO Weten we ook hoe de hitte ons denkvermogen beïnvloedt?

van der Linden «Nee, maar het zou te maken kunnen hebben met de eiwitten in onze hersenen. Hoe warmer die zijn, hoe sneller ze ontbinden. In ideale omstandigheden blijft de temperatuur van je brein op een constant niveau, net zoals onze lichaamstemperatuur altijd 37 graden bedraagt. Het zou best kunnen dat kleine temperatuurverschillen al voldoende zijn om onze prestaties te beïnvloeden.