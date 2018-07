HUMO Waren uw vorige boeken te moeilijk?

SVEN GATZ (lacht) «Niet echt. We proberen er wat variatie in te steken. We hebben al fictie, non-fictie, poëzie en strips gehad. Het leek ons leuk om nu kinderliteratuur uit te delen. Bovendien zijn een aantal collega’s grootvader geworden.

»Ik geloof trouwens dat veel kinderboeken ook prettig om te lezen zijn voor volwassenen. Ik ben opgegroeid met Jan Terlouw: ook als volwassene heb je iets aan zijn boeken.»