Gisteren nog maakte er eentje een sierlijke duik, recht in onze frisse pint: samen met de zomer zijn de wespen er weer en ze zijn even hard toe aan verkoeling als wij. Maar luidens de alarmberichten is er dit jaar meer aan de hand. De brandweer kan de vraag om wespennesten uit te roeien nu al niet meer bijhouden, terwijl de topperiode – eind juli en de maand augustus – nog moet aanbreken.