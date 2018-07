‘Labrador in zak met stenen in IJzer gegooid’, ‘Katje in oven gestoken’, ‘Honden bezwijken in hete auto’, ‘Verwaarloosde kippen in OCMW-woning’, ‘Ezel verkracht op kinderboerderij’. De geciteerde krantenkoppen komen uit dezelfde maand, en we somden niet eens alle gevallen op. Leven we in een land van dierenbeulen? ‘De straffen voor dierenmishandelaars moeten strenger, want wie een sadist is met dieren, schakelt vaak over op mensen.’