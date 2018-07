De wonderjaren van Lieven Van Gils, presentator en sportjournalist: 'Ik was lange tijd niet goed met meisjes. Achter de grieten aanzitten vond ik maar gedoe'

Decennia vóór ‘Van Gils & gasten’ begon het openbare leven van Lieven Van Gils (54) achter de microfoon bij Studio Brussel. Hij zat daar naast Chris Dusauchoit, Jan Hautekiet en andere Chantal Pattyns, bijna de volledige jaren 90 lang. Maar wat kwam dáárvoor? Door wie of wat werd ‘de man met de gouden strot’ – dixit één van zijn professoren in Leuven – gevormd in zijn Wonderjaren? Van Gils, onverhoeds terug naar de roots: ‘Ik schoot tussen de boer zijn benen en rende voor mijn leven. Nooit luider ‘yihaaa!’ geroepen dan toen.’