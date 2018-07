'De Vikingen zijn Europeanen avant la lettre'

‘IJslandse donkerte’

Nancy Rossignol (ambassadeur in Noorwegen en IJsland) «Als ambassadeur blader ik beroepshalve voortdurend door vakliteratuur en interne nota’s, maar als boekenwurm probeer ik tussendoor tijd vrij te maken om andere dingen te lezen. Als liefhebber van historische romans kan ik ‘De langschepen’ van Frans Bengtsson ten zeerste aanbevelen. Bengtsson is wel een Zweed, maar het boek gaat over de Vikingen en dat is een verbindende factor in de Scandinavische en zelfs de Europese cultuur. De Vikingen zijn immers Europeanen avant la lettre. Ze gebruikten onredelijk veel geweld, ja, maar ze dreven op het traject tussen IJsland en Istanbul ook intensief handel en bevorderden de culturele ontwikkeling.»