'Zomergasten': presentatrice Janine Abbring wikt lusten en lasten

'Als je wil weten waarom God niet bestaat, moet je naar het leven van mijn moeder kijken'

Het belooft een sterk ‘Zomergasten’-seizoen te worden, met gasten als voetbalcoach Louis van Gaal, psychotherapeute Esther Perel en schrijver Pieter Waterdrinker. Janine Abbring kan er in alle sereniteit naartoe leven, want zij is de eerste presentator in de geschiedenis van ‘Zomergasten’ die nauwelijks kritiek kreeg.

- Proficiat, Janine!