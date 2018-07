De ambities van de 21ste-eeuwse westerse reiziger zijn bescheiden. Europeanen die naar een ander land reisden in de 18de, 19de of zelfs nog in de 20ste eeuw dachten algauw: ‘Hè, het is hier mooi en gezellig, en nu we hier toch zijn, waarom niet dit gebied bezetten, annexeren, kolonialiseren?’ En dat deden ze vervolgens. Tegenwoordig zijn we al tevreden als het op onze reisbestemming niet regent en als het toilet goed doortrekt.