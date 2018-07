Gekneld in een dubbele Nelson: Ndaba Mandela, de kleinzoon van Nelson Mandela

'Niemand is een heilige. Hij kon heel snel verschrikkelijk kwaad worden. En hij was niet de beste vader'

Ndaba Mandela was 11 jaar toen de chauffeur van zijn grootvader hem kwam ophalen, in een glanzend zwarte BMW. Weg uit de sloppenwijk in Soweto. Weg bij zijn ouders. Die avond, in een indrukwekkende omheinde witte villa in een blanke buitenwijk, ontmoette Ndaba voor de tweede keer in zijn leven zijn legendarische opa: Nelson Mandela.

Zijn eerste levensles kreeg Ndaba nog diezelfde avond.