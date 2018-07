'Je hebt geen computeranimatie en artificiële intelligentie nodig om leugens te verspreiden, maar het helpt'

HUMO Waaraan hebben jullie die Emmy te danken?

Armin Pohl «Aan ons werk, natuurlijk: dat was outstanding (lacht). Maar het helpt dat je mag meewerken aan het juiste programma, een productie met een groot budget waaraan alles premium is. Als de visuele effecten fantastisch zijn en de rest troep, kun je fluiten naar zo’n award. Wij passen sowieso voor lowcostopdrachten. We maken al vijftien jaar 3D-animaties voor Mercedes-Benz, Audi en Porsche, veeleisende klanten die tevreden zijn over ons werk. Toen we een vijftal jaar geleden een entertainmentafdeling wilden oprichten, hebben we de lat even hoog gelegd. Maar je kunt natuurlijk niet gewoon de telefoon opnemen, het nummer van HBO draaien en zeggen: ‘Hoi, we willen jullie visuele effecten doen.’ Om te mogen meewerken aan een productie als ‘Game of Thrones’ moet je bewijzen dat je het project aankunt, nog voor je eraan begint. We hebben een aardige som geïnvesteerd, hebben de beste mensen op de markt aangeworven en zijn gesprongen: dat was een gok, maar het is goed uitgedraaid, met de Emmy als voorlopig hoogtepunt.»