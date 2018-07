'Plots moest ik naar de koning: ongewassen en zonder frisse kleren. De das heb ik onderweg gekocht'

Stefaan De Clerck: ‘de slechte timing van Dutroux’

Het ministerschap van Stefaan De Clerck eindigde in 1998 nogal chaotisch, nadat staatsvijand nummer één Marc Dutroux op wandel was gegaan. Goed drie jaar eerder was De Clerck minister van Justitie geworden, maar voor hetzelfde geld was zijn ministeriële carrière nog vroeger gestart.

STEFAAN DE CLERCK «In maart 1992 circuleerde mijn naam in de kranten als de mogelijke nieuwe minister van Middenstand, KMO’s en Landbouw. Ik liep toen een hele dag nerveus rond en pas tegen de avond belde Herman Van Rompuy me eindelijk: ‘Het gaat niet door!’ (lacht luid) Die avond opende ‘Het journaal’ met de vrijlating van de ontvoerde Anthony De Clerck, daarna ging het over de nieuwe regering – zonder mij. Goed nieuws voor de ene De Clerck, slecht nieuws voor de andere.»