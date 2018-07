'Lachen om een clown werkt helend'

Kevin Brooking «Ik ben geboren in Kansas, maar woon ondertussen veertig jaar in Europa. Ik ben dus Ameropean (lacht). Ik ben ooit gestart als acteur en studeerde stukken van Shakespeare in. Mijn carrière als professionele clown begon in het circus. Ik reisde toen de hele wereld rond. In Europa schakelde ik over op straattheater. In mijn allereerste echte voorstelling als clown zat een lichtjes aangepaste quote van Shakespeare: ‘It is meat and drink to me to be a clown.’ Ik vond dat een fantastisch zinnetje en sindsdien is het mijn lijfspreuk.»

HUMO Ook wanneer u als clown zonder grenzen in oorlogszones werkt?