'Wat is een relatie anders dan elkaar bewust en onbewust manipuleren?'

In ‘De antwoorden’ neemt de wat in zichzelf verdwaalde Mary Parsons deel aan een experiment van Kurt Sky, een in succes badende acteur en regisseur. Onder het orwelliaans oog van een team van wetenschappers wil die de liefde ontrafelen: voor elke behoefte werft hij een andere vriendin aan. Er is de Moederlijke Vriendin, de Intieme Vriendin, de Slaapvriendin, de Banale Vriendin... En er is dus Mary: de Emotionele Vriendin, die zich al snel in penibel drijfzand weet.

Catherine Lacey «Ik ben niet het type schrijfster dat plots een personage in al z’n details – ‘rood haar, woont in een éénkamerflatje, houdt van vioolspelen’ – voor zich ziet opdoemen, en vervolgens aan de slag kan. En het begint evenmin bij een thema waar ik het dringend eens over wil hebben. Nee, ’t is een kleine steekvlam uit m’n eigen leven die de aanzet vormt voor een boek. Bij ‘De antwoorden’ was dat rolfing.»