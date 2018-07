Tussen Hemel & Hel: Paul Michiels, Julie Mahieu en Wim Lybaert

'Ik heb de beste kruiden van de wereld gerookt. Dan geloofde ik oprecht dat ik betere nummers schreef'

Paul Michiels ‘Een ijdele zot’

De grote Paul Michiels is onlangs 70 geworden, en is zo gul ons te trakteren op een nieuwe plaat (‘Ageless’), een heuse autobiografie (‘Onvoltooid tegenwoordig’) én een niets verbloemend Tussen Hemel & Hel-interview. Santé!

Paul Michiels «De hemel op aarde, voor mij is dat in mijn tuin zitten met mijn vrouw. Je weet, voor Tineke heb ik ooit alles op het spel gezet. Toen ik haar leerde kennen, moest ze nog 19 worden, terwijl ik al 46 was. Maar ik zag haar en zei: ‘Daar loopt de vrouw van mijn leven.’ In mijn dorp was dat een rel, natuurlijk: ‘Die is zot geworden, zeker? Hij laat zijn vrouw en vijf kinderen in de steek!’ Ja, oké, maar dat had een reden. Ik heb mijn hart gevolgd, wat ik trouwens nog altijd doe.