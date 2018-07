Federico Bahamontes (90), de oudste nog levende Tourwinnaar: 'Ik heb niet meer gefietst sinds 1965. Wielrennen was mijn job, ik deed het niet voor mijn plezier'

'Ik heb niet meer gefietst sinds 1965. Wielrennen was mijn job, ik deed het niet voor mijn plezier'

Hij zal wat later zijn, belt Bahamontes een halfuur nadat we elkaar hadden moeten ontmoeten in het drukke centrum van Toledo. Hij moet nog 8 kilometer rijden. ‘Ik kom van mijn boerderij, ik heb er al de hele ochtend gewerkt.’ Nog een halfuur later, weer een telefoontje: ‘Het lukt me niet, de politie heeft me tegengehouden, ze zagen dat ik aan het bellen was. Wat een belachelijk gedoe! Ze weten toch wie ik ben?’ Bahamontes vraagt ons dan maar om naar de société te komen, zijn heiligdom met een opslagplaats voor fietsen en een kantoor vol bekers, wimpels, boeken, foto’s en truitjes van toen. ‘Welkom in Toledo!’ zegt hij, monter, kwiek, met een brede lach op zijn gezicht.

HUMO Proficiat, Federico! 90 jaar, da’s niet niks.