Regisseur Matteo Garrone over 'Dogman': 'Overtuigend rillende chihuahua'

Ontkurk de chianti: vanaf 1 augustus speelt er nog eens een ijzersterke Italiaanse film in de zalen. In ‘Dogman’ vertelt regisseur Matteo Garrone (‘Gommora’) het aangrijpende verhaal van Marcello (Marcello Fonte), een scharminkelig ventje dat in een verkommerd kuststadje een hondensalon uitbaat. De dreiging in ‘Dogman’ komt niet van de Duitse doggen die Marcello staat te trimmen, maar van Simoncino, een cokeverslaafde geweldenaar die Marcello voortdurend afblaft. Tot Marcello zijn kookpunt bereikt.