HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

MILO MESKENS «Op de Oude Markt in Leuven, vorige zomer. Ooit zag ik daar The Kids, en dat optreden was voor mij de reden om met een band te beginnen. Daar zelf mogen staan, was een grote droom. Het voelde geweldig toen dat lukte.»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?