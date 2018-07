'Ik heb criminele vrienden, en ik heb daar niet echt een probleem mee'

Lil’ Kleine is de populairste loot aan de Nederlandse hiphopboom en heeft tieners aan beide kanten van de grens sinds een paar jaar volledig in zijn greep. Uw tieners knallen zijn hits, zoals de beruchte classic ‘Drank & drugs’ of ‘Krantenwijk’, door hun koptelefoon. Ze grinniken om zijn schaamteloze Instagramstories, ze vermaken zich als hij weer eens op totaal compromisloze wijze het nieuws haalt.

Lil’ Kleine – echte naam: Jorik Scholten – is een ongrijpbaar mannetje. Dat komt misschien omdat hij, zoals zijn artiestennaam doet vermoeden, niet zo groot is. Wie klein is, moet íéts verzinnen om op te vallen in de massa. Dat doet hij door zich op te werpen als de rebelse deugniet van de nederhop. Krijgt hij kritiek omdat hij te veel en te schaamteloos rapt over geld? Dan maakt Lil’ Kleine een filmpje voor YouTube waarin hij briefjes van 500 euro uit de bankautomaat haalt en aan flarden scheurt of er zijn neus in snuit. Ook typisch Lil’ Kleine: een maand geleden moest hij spelen op een Nederlands festival – de Zomerfeesten in Hengevelde – maar al bij het begin van zijn optreden werd hij bekogeld met bier. Dus legde hij de show stil en zei hij tegen het publiek: ‘Moet je horen: ik ga een mop vertellen, maar het is wel de waarheid. Ik sta hier nu dertig seconden op het podium en ik heb 15.000 euro verdiend. Doei!’ En weg was hij.