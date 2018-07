'Ook irritante mensen zullen er graag naar luisteren. En als je die kunt opvro lijken, ben je een god'

Het is algemeen bekend: ik verafgood Iggy Pop, al sinds ik in de jaren 70 als tiener in de ban raakte van zijn muziek. ‘Raw Power’, ‘Fun House’, ‘Kill City’ en de andere platen van hem en The Stooges waren de soundtrack van mijn jeugd, en Iggy was mijn bevrijder. Ik hou ook van Underworld, al sinds ze eind jaren 80 de neus aan het venster staken en de toen opkomende dancescene mee groot hielpen maken. In 1993 bracht ik een roman uit, ‘Trainspotting’, die ik had geschreven op het ritme van de dance. Dat boek werd verfilmd en twee iconische songs op de soundtrack, ‘Born Slippy’ en ‘Lust for Life’, waren van Underworld en Iggy. In het stormachtige Miami werken ze nu samen aan een ep met vier songs, en ik ben nog geen beetje in de wolken dat dat voor een klein deel door mij komt.

Net zoals Iggy woon ik nu in Miami en we zijn bevriend, al is dat voor mij nog steeds alsof de biograaf van de koninklijke familie zegt dat hij kind aan huis is bij the Queen. Maar Iggy geeft me nooit het gevoel dat hij me beschouwt als een opdringere fanboy, hoewel ik dat diep vanbinnen wel ben. Karl Hyde van Underworld is net als Iggy een ex-bewoner van een trailerpark, in zijn geval één in de Engelse West Midlands in plaats van in Michigan. Ik herinner me Karl van de jaren 90, zijn flat in Soho in Londen was toen de plaats waar mensen die de West End niet meer uitraakten, gingen crashen. De andere helft van Underworld, Rick Smith, had ik nog niet eerder ontmoet. Een weekend lang hebben we gepraat en herinneringen opgehaald, op restaurant, in een chic hotel en in Iggy’s buitenverblijf aan de rivier, en dit is de zeer gecondenseerde versie van wat we hebben gezegd.