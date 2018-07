'Grace Jones liep met haar gezicht tegen een flightcase. Báf! Ze was zo ver heen dat ze gewoon verder stapte'

Wij Belgen zijn te zelden trots op wat buitenlanders ons benijden. Noem één provinciestad in het buitenland die al 44 jaar lang een tien dagen durend festival organiseert dat op vlak van kwaliteit en variatie het niveau haalt van de Lokerse Feesten? Mijn respect voor wat ze in Lokeren elk jaar voor elkaar krijgen, steeg nog toen ik vernam dat de Feesten zelfs voor de organisatoren een uit de hand gelopen passie zijn. Ze hebben elk een heel andere hoofdjob: programmator Peter Daeninck is commercieel bediende in een verffabriek, voorzitter Jan Cools is kabinetsmedewerker en stage- & productionmanager Jo De Vreese is industrieel peperkoekbakker en projectontwikkelaar. Op restaurant bestellen de heren respectievelijk steak tartaar en een ribeye. Wie zong ook weer ‘Meat Is Murder’?

HUMO Op de Lokerse Feesten is paardenworst de traditionele warme hap. Eén dag, toen Morrissey kwam, waren de Lokerse Feesten een vegetarisch festival waar enkel chili con quorn werd geserveerd. Wiens idee was dat?