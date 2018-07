Een tourmanager klapt uit de biecht (2): 'Joe Cocker hoopte twintig jaar lang op overspel, maar na pakweg 1980 was geen enkele vrouw nog geïnteresseerd'

'Joe Cocker hoopte twintig jaar lang op overspel, maar na pakweg 1980 was geen enkele vrouw nog geïnteresseerd'

★ 9 augustus

Gisteren gingen de baas en ik naar een privéfeest van Madonna in Hampstead. Daar was ook Jimmy Nail, de Britse zanger die wereldberoemd werd met ‘Ain’t No Doubt’. En naar verluidt is hij zeer groot geschapen. Madonna kent Jimmy nog van tijdens de opnames van haar musical ‘Evita’ en leek te vinden dat zij en Jimmy unfinished business hadden. Maar Jimmy’s vrouw was ook in Londen, dus kon hij zich geen misstap veroorloven. Helaas had mijn baas hem er eerder die avond van overtuigd om paddo’s te eten, en uitgerekend nu beginnen die te werken. Jimmy begint te zweten en wordt manisch, terwijl Madonna voor hem begint te dansen, nog geiler dan op het podium. Jimmy vlucht letterlijk het huis uit, de nacht in. Vervolgens probeert mijn baas tevergeefs Madonna te versieren. Terwijl ook zíjn vrouw op het feest arriveert.

Overigens: het leukste feestje zonder bad vibes was dat voor de verjaardag van een collega, ouwe rot Dennis Sheehan, waarbij het voltallige U2 zich had verkleed als de leden van Led Zeppelin anno 1975. Ook al dood, Dennis – gestorven in Los Angeles toen hij 68 was, met een piepjonge escort in z’n bed.