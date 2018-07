Naema Tahir: 'Singles, het vervolg'

'Singles, het vervolg'

Mijn vorige column, in Humo 4062, liet me niet los. Ik schreef dat ik singles niet benijd om de kwelling van de keuzes die ze hebben. De reacties die ik kreeg, hebben me duidelijk gemaakt dat uitleg en nuancering gewenst zijn.

Natuurlijk zijn er singles die geen enkele kwelling voelen. Ze zijn graag single. Ze hoeven en willen niemand. Dat ze die keuze hebben, is een verworvenheid, een vrijheid, die hen blij maakt en die hen de mogelijkheid geeft om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Zij zijn happy singles. Ik ken er enkelen in mijn driedimensionale echte wereld en velen in de tweedimensionale wereld van het scherm. Ik moet wel zeggen dat de meesten van die blije singles al een relatie achter de rug hebben en kinderen hebben. Maar dat mag de pret niet drukken.