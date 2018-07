De uitstekendste richel: ‘Ik wou je aan flarden schieten, maar je moet dat niet persoonlijk nemen’

'Ik wou je aan flarden schieten, maar je moet dat niet persoonlijk nemen'

‘Verdomd, dit is vervelend,’ gromde James Bond. Inderdaad, hij bevond zich in een lastige situatie. Niet alleen hing hij hulpeloos tegen een steile bergwand, waar hij zich met beide handen vastklampte aan een taai struikje dat daar godzijdank groeide, maar als vervelende bijkomstigheid was er net een cirkelzaag uit de bergwand verschenen die zijn benen net boven de knie had afgemaaid. Beide ledematen waren met een sierlijke duik in de diepte verdwenen.

De hele situatie was natuurlijk geen toeval. De cirkelzaag was opzettelijk op die plek aangebracht, voor het geval iemand zich aan dat taaie struikje zou vastklampen. Gelukkig heeft een mens zijn benen niet nodig om zich ergens aan vast te klampen, dacht James Bond, maar tegelijk realiseerde hij zich dat zijn vijand wellicht dezelfde overweging had gemaakt. En ja, hoor: daar kwam een tweede zaagblad tevoorschijn, deze keer ter hoogte van zijn middenrif.