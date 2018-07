Dwarskijker over 'Where the Wild Men Are' en 'Marlon Brando: An Actor Named Desire': 'Psychologie van de koude grond'

Where the Wild Men Are

Canvas – 22 juli – 62.657 kijkers

Wat met de jaren óók afneemt, is het vertrouwen in het leven. Vorige week woonde ik de uitvaart van Raf Sauviller bij: hij en ik aanschouwden in hetzelfde jaar het levenslicht, vermoedelijk al met het soort achterdocht dat ons later naar de journalistiek zou voeren. De laatste jaren bekruipt mij zo nu en dan het intense verlangen om de boel de boel te laten en ergens bezijden de samenleving niet thuis te geven in een buurtschap waaromheen de wijnstok gedijt. Om van dat verlangen af te geraken, hoef ik maar naar ‘Where the Wild Men Are’ te kijken, een serie waarin Ben Fogle aanloopt bij mensen die de ratrace opgegeven hebben om zich met elementaire middelen in één of andere wildernis staande te houden. Ben Fogle is een nogal glad type dat je van koffers van Louis Vuitton zou kunnen verdenken, en van een medewerker die zonder mopperen met zulke reisbenodigdheden sjouwt. In zo’n wildernis vertoont hij zich, zodra de weersomstandigheden dat billijken, graag in bloot bovenlijf: zijn tors mag gezien worden, maar dat neemt niet weg dat hij hoogstwaarschijnlijk het type is dat in de etalages van de beschaafde wereld altijd eerst zijn weerspiegeling zoekt en er in gedachten een pittig prijskaartje aan hangt.

Laatst ging hij zich in Nieuw-Zeeland, op het Great Barriereiland, met een cameraploeg mengen in het teruggetrokken bestaan van ene Ben Assado, een Iraniër van oorsprong die als kind met zijn ouders de Irak-Iranoorlog was ontvlucht, en in één moeite door ook het religieuze schrikbewind van de ayatollahs. Hij had het in Duitsland en in Amerika tot doctor in de scheikunde geschopt, maar zo te horen was hij op de academische wereld afgeknapt: details gaf hij daarover niet prijs, maar zijn carrière was anders verlopen dan hij had uitgestippeld. Hij gaf er de brui aan en vestigde zich in een eigenhandig gebouwd huisje op het dunbevolkte Great Barriereiland. Daar leefde hij met wisselend succes van de jacht en de visvangst: eerst probeerde hij zeeforel te vangen, die als aas voor de grotere koningsvis dienst moest doen, maar vaak moest hij vrede nemen met alleen maar aas in de pan. Soms ging hij op wilde varkens jagen, en hij hield ook een toom kippen. Aangezien die hem te veel in beslag namen, had hij zich voorgenomen ze één voor één op te eten. Eén keer per jaar ging hij boodschappen doen in Auckland, en zo nu en dan, als de zelfvoorziening te wensen overliet, nam hij een los baantje aan.

Dat op zonne-energie drijvende woninkje, dat over een watersysteem op zwaartekracht beschikte, was nog lang niet afgewerkt. Overal puilde bedrading uit, en al wat Ben Fogle tijdens zijn verblijf niet mocht aanraken had zijn gastheer met een stukje rode plakband gemarkeerd. Hij leek me in staat tegen Fogle uit te schieten, mocht die per ongeluk een vinger naar de verboden vruchten in zijn woonruimte uitsteken.