'Ik ga er niet over nadenken of een studie jobzekerheid garandeert. Ik ga iets studeren waar ik gelukkig van word'

‘Veel’ is het kernwoord van het knetterende gesprek met deze 18-jarigen. Ze zijn al jaren klasgenoten en gezworen vriendinnen, maar hun agenda voor de lange zomer die hen na de humaniora wacht, staat zo vol dat er geen tijd meer overblijft om samen op vakantie te gaan.

Merel «Erg hè (lacht). Maar we hebben wel nog een paar vrije momenten waarop we samen zullen zijn. Dan gaan we vast wel eens op citytrip naar Gent of Amsterdam. Ik vind het zalig dat de zomer zo druk is. Ik zit niet graag thuis te niksen. Als ik ’s nachts van de ene reis thuiskom en de volgende middag alweer vertrek, ben ik ’s ochtends aan het roepen: ‘Gaan we al?’ Gaan we al?’»

Luna «Ik heb dat ook. We kunnen ons niet meer vervelen. Ik vind dat eigenlijk niet zo goed.»

Merel «Het afgelopen jaar was ik zes maanden thuis met klierkoorts. Toen heb ik me enorm verveeld. Ik stuurde heel vaak berichtjes: ‘Wat zijn jullie aan het doen? Ik heb nu geen sociaal leven, dus vertel mij iets en laat mij leven door jullie!’»

Billie «Als ik me verveel, probeer ik meestal toch nog snel af te spreken met iemand in de stad. Niksen doe ik niet.»

HUMO Wat gaan jullie deze zomer allemaal doen?

Luna «Ik ga eerst op vakantie met de scouts, daarna met mijn gezin en dan nog eens met vriendinnen.»

Merel «Ik ga op reis met de scouts, daarna met mijn moeder en ten slotte met mijn vader. Tussendoor maak ik kleine reisjes met verschillende vriendinnen.»

HUMO Allemaal met het vliegtuig?

Merel «Ja. Wat dat betreft ben ik deze zomer niet goed bezig. Ik vlieg naar Boedapest, naar Wenen, naar Ierland en naar Griekenland.»

Billie «Dat is verschrikkelijk! Met al die vluchten zijn al je inspanningen voor het milieu van het hele jaar voor niks geweest.»

Merel «Ik weet het.»

HUMO Zijn jullie zo bewust met het milieu bezig?

Billie «Ik eet sinds 1 januari geen vlees meer.»

Luna «Ik ben al bijna twee jaar flexitariër: ik eet vegetarisch en af en toe vlees – één keer per maand thuis, en soms als ik bij andere mensen eet en niet onbeleefd wil zijn. Als iedereen flexitariër werd, zouden er minder vleeskoeien zijn die CO2 uitstoten. Dat zou echt een groot effect op de natuur hebben. Ik geloof ook dat het beter is voor je lichaam. Zeker sinds ik die documentaire op Netflix heb gezien.»