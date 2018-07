De 7 Hoofdzonden: Riadh Bahri, VRT-journalist. 'Ik pleit schuldig voor alle hoofdzonden, maar gulzigheid springt eruit'

'Voor de buitenwereld leek alles pico bello: er stond een dikke Mercedes voor de deur en we droegen mooie kleren. Achter die façade was het vaak niet zo gezellig'

GULZIGHEID

Riadh BAHRI «Ik pleit schuldig voor alle hoofdzonden, maar gulzigheid springt eruit. Zowel letterlijk als figuurlijk: ik eet me te pletter, maar ik sta ook gulzig in het leven. Ik smíjt me: in mijn werk, in vriendschappen én in de liefde. Daardoor kan je ook hard op je bek gaan. Gulzigheid is de hoofdoorzaak van de hoogtes en laagtes in mijn leven.»

HUMO Geef eens een voorbeeld.

BAHRI «Als ik een klik voel bij mensen, geef ik me honderd procent. Dan investeer ik veel tijd in hen. Ik ben er altijd, ook als het slecht gaat. Ik geef hen onderdak als ze gedumpt werden door hun lief, loop naar de apotheek als ze ziek zijn, enzovoort. Maar als je evenveel terug verwacht, kom je vaak bedrogen uit.»

HUMO Werd je zo al vaak gekwetst?

BAHRI «Ja. Elke relatie die ik opbouw, bezorgt me panische angsten. Ik ben al te veel ontgoocheld geweest. ‘Doe nu even rustig aan,’ zeg ik telkens tegen mezelf. Maar tien minuten later smijt ik me alweer volledig. Ik moet leren dat vriendschappen onvoorwaardelijk zijn, en dat je niet kunt verwachten dat iedereen dat op dezelfde manier invult als jij. Soms moet je gewoon meer geven dan je krijgt.»

HUMO Werkt die gulzigheid niet verstikkend in een relatie?

BAHRI «Zo laat je het negatief klinken. Ik ben eerder te enthousiast als ik een relatie aanga. Ik geef toe dat ik zo al mensen afgeschrikt heb. Hout vasthouden, maar mijn huidige partner klaagt niet.»

HUMO Klopt het dat je ooit wekenlang leefde van cola en suikerwafels?