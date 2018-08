'Lokale misdaad romans doorgronden een land als geen ander'

HUMO Wie iets van Zuid-Afrika wil begrijpen, kan niet voorbij het Apartheidsregime, het blanke racistische bestuur dat de zwarte bevolking tot 1994 onder de knoet hield.

Hubert Cooreman (ambassadeur Zuid-Afrika) «Ja, en daarom is een boek als ‘De lange weg naar de vrijheid’ van de charismatische vrijheidsstrijder Nelson Mandela natuurlijk onontbeerlijk. Daarnaast verdient ook het standaardwerk ‘A History of South-Africa’ van Frank Welsh een aanbeveling, en ‘Tomorrow Is Another Country’ van Allister Sparks, over de onderhandelingen die hebben geleid tot de vreedzame transitie van Apartheid naar democratie. Als je die boeken samen leest met ‘July’s People’ van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Nadine Gordimer, krijg je een zeer volledig beeld van die sleutelperiode Gordimer waagt zich aan een voorspelling: na de Apartheid zal het land afglijden in een burgeroorlog tussen blank en zwart. Dat was niet eens zo vergezocht, want in de jaren 90 zat de schrik voor een burgeroorlog er diep in. Het land werd verscheurd door wantrouwen en extreem geweld. Die boeken samen doen je beseffen welke fenomenale prestatie Nelson Mandela en toenmalig president Frederik Willem de Klerk hebben geleverd om de overgang vreedzaam te laten verlopen.»