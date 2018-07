De ideale zomer van (ss): 'Pikant voorstel: wilde seks in het boatel'

De wereld is aan de bluffers. In de Verenigde Staten rekenen Bill Fischer en zijn dochter Stacey 100.000 dollar aan om klant bij hen te mógen worden. 100.000 dollar afdokken nog voor Fischer Travel (‘Perfection personified – making the impossible possible’) ook maar één reis voor je heeft geboekt! En daarna nog eens 25.000 dollar per jaar om klant te mogen blijven, want het exclusieve – het understatement van de week – reisagentschap is members only. Me dunkt dat u met mij voor de prijs van een Humo goed af bent. Mocht u dat niet vinden, dan verwijs ik u – voor de milde som van 200.000 dollar – graag door: www.fischertravel.com.

Hufterige Johnny’s

Van alle tips die ik u zou kunnen geven, staat met stip op één: mijd het plebs. Er zou een kalender of een website moeten bestaan die aangeeft wanneer waar welke onbeschofte, vandaliserende, bezopen, hufterige johnny’s en marina’s samentroepen, zodat u dagjes uit kunt plannen ver weg van hen. Mijn favoriete schrijver Evelyn Waugh noteerde al in 1963 in zijn dagboek: ‘Ooit moest ik exotische reizen maken om geconfronteerd te worden met levende wezens die werkelijk geen enkele norm of waarde huldigen en wier hele levensstijl volledig haaks staat op de mijne. Nu hoef ik enkel de poort van mijn domein uit te stappen.’

Royal de luxe

Bijna een half miljoen Belgen krijgen nu kippenvel als ik hen herinner aan de bezoeken die de Reus, de Olifant en de Oma van Royal de Luxe brachten aan Antwerpen. Dat wonderlijke straattheater strijkt op 17, 18 en 19 augustus neer in Leeuwarden. Friesland is een eind rijden, maar het loont de moeite. Zoals steeds houdt Royal de Luxe tot op het laatst geheim wélke reuzen zullen opduiken en welk parcours zij zullen volgen, maar www.friesland.nl lost een week vooraf al enkele hints. Die reuzenpoppen inspireren, ontroeren, verenigen, ze zijn een bom van good vibes. Zelfs terwijl ik dit schrijf, krijg ik een krop in de keel – dát is het effect van Royal de Luxe.

Wie bereid is om verder te rijden, moet absoluut naar Nantes. Dat is sowieso een onderschatte, boeiende en gezellige Franse stad, maar bovendien ligt daar het hoofdkwartier van zowel Royal de Luxe als hun voormalige verwante geesten en huidige concurrenten Les Machines de l’île, waar je zélf op die mytische olifant kunt rijden. Nog tot 26 augustus loopt er bovendien een festival waarbij kunstenaars, dj’s, koks, ontwerpers en uitvinders Iets Aparts brouwen. Info: www.levoyagedenantes.fr en www.lesmachines-nantes.fr.