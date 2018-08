HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

Frank VANDER LINDEN «Op Pukkelpop in 2005 ging het dak echt van de tent bij De Mens. We speelden in de Wablief!-tent, en die zat zo vol dat errond nog een hele kring mensen samentroepte. Aan het eind bleef het publiek het refrein van ‘Irene’ zo lang zingen dat de band na ons met tien minuten vertraging moest beginnen. Er zijn helaas geen beelden van, maar dat maakt de herinnering alleen maar magischer.»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?