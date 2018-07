'In slaap vallen na het vrijen is het allerhoogste genot. Maar niet terwijl je nog op je partner ligt, hè'

Violet Braeckman ‘Prutsen in pasta’

Naast actrice in ‘Salamander’ en organisator van haar eigen theater- en muziekfestival in Wetteren – op zaterdag 25 augustus, voor wie interesse heeft – is Violet Braeckman ook verliefd. Smóórverliefd zelfs.

Violet Braeckman «De hemel op aarde is voor mij het gebied tussen mijn linker- en rechterarm wanneer ik mijn lief omhels. Klinkt dat te klef? (lacht) Het is nog pril, zie je. Zijn naam hou ik nog even geheim, maar hij acteert ook.

»Een paar weken geleden heb ik een gewéldig cadeau van hem gekregen: een ticket voor Rock Werchter, zodat we samen naar Nick Cave konden gaan kijken. Sinds dat optreden ben ik een nog grotere fan dan ik al was. Wat een sjamaan! Ik vind hem oprecht één van de grootste nog levende kunstenaars. Meer zelfs: mocht ik een religie aanhangen, dan zou het die van Nick Cave zijn. Door wat hij op het podium deed, vielen veel dingen op hun plek in mijn hoofd. Ik kreeg een soort eurekamoment. Ik maak ook theater, en ineens wist ik waarover ik het moest hebben.»

HUMO Waarover dan?

Braeckman «Dat ben ik helaas vergeten (lacht). De volgende keer neem ik een notitieblokje mee, zodat ik alles meteen kan opschrijven.»

HUMO Hou je van nog meer kunst?

Braeckman (knikt) «Dat moet ook als je theater wil maken: je moet je inspiratie ergens vandaan halen. Ik haal die vooral uit foto’s, bijvoorbeeld die van Araki, een Japanse fotograaf die bekend is om zijn rauwe, seksueel getinte foto’s. Een vrouw die seks heeft met een pop, ik zeg maar iets, en vier mannen in pak die daarnaar zitten te kijken.

»Ik lees ook graag, vooral romans. Van mijn lief – alweer hij – heb ik een tijdje terug één van de beste boeken cadeau gekregen die ik ooit gelezen heb: ‘Gloed’, een oude roman van Sándor Márai. Die gaat over twee vrienden die elkaar na veertig jaar terugzien, heel ontroerend. Mijn lief had een aantal mooie zinnen onderstreept – tot voor kort was het zijn exemplaar – maar ik had zin om zowat het héle boek te onderstrepen.»

HUMO Wat is je favoriete maaltijd?

Braeckman «Een pasta met zeevruchten waar je nog aan moet prutsen. Of om het nog specifieker te maken: de spaghetti alle vongole van restaurant Marres in Maastricht.»

HUMO De stad waar jij aan de toneelschool studeert.

Braeckman «Ja, al woon ik er sinds kort niet meer. Ik moet nog wel een jaar naar school, maar dat jaar is zo doorweven met stages en buitenschoolse projecten dat ik terug bij mijn mama in Wetteren ben gaan wonen. Best heftig dat mijn Maastrichtste periode na drie jaar voorbij is; ik heb er de tijd van mijn leven gehad. Maar ik zal er zeker nog vaak komen, om spaghetti alle vongole te gaan eten (lacht).»

HUMO Wat drink je daar het liefste bij?

Braeckman «Een glaasje witte wijn, of twee glaasjes. Al drink ik doorgaans liever rode wijn.

»Mijn oma is voorzitster van een wijngenootschap, dat verder bestaat uit zeven mannen – ik noem hen altijd Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. De bedoeling is dat ik het voorzitterschap later van haar overneem, mijn oma staat daarop. ‘Maar oma, ik kén helemaal niks van wijn!’ zei ik toen ze me dat voor het eerst voorstelde. ‘Geen probleem, je leert het wel.’ (lacht)»

HUMO Ken je de Zeven Dwergen al persoonlijk?

Braeckman «Zij kennen mij: als baby heeft mijn moeder me één keer meegenomen naar één van hun wijnavonden. Ze dragen dan altijd lange gewaden en mutsjes. Mijn mama is styliste, en ze had een babygewaadje en -mutsje voor me gemaakt. Maar sindsdien ben ik er nooit meer geweest, ik zal me nog flink mogen inwerken.»