Everzwijn met champignonsaus

'Krijsende kropsla krijgt krijgshaftige krampen, kreupel kreng!'

‘Vrolijke vrijbuiters!’ riep hij, want hij was verzot op woorden die met vr- begonnen. Hoe die rollende r volgde op de fluwelen v, dat was voor hem het hoogtepunt van welsprekendheid.

‘Vrachten vrome vruchtbare vrouwen, vrienden!’ vervolgde hij. ‘Vreugdevol vretend op vroege vrijdagen!’