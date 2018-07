Leven met littekens (1): 'Vroeger wou ik mooi zijn, nu ben ik blij als ik een dag geen pijn heb'

Marina Tijssen: ‘mijn vertrouwen in het leven is weg’

Drie jaar geleden gooide een man zwavelzuur in het gezicht van Marina Tijssen (56), poetsvrouw in de Delhaize op het Antwerpse Zuid. Meer dan dertig operaties later is ze nog altijd even strijdvaardig, maar haar oude gezicht krijgt ze nooit meer terug.

HUMO Heeft die man iets tegen je gezegd voor hij dat zuur gooide?

MARINA Tijssen «Ik was de ingang van de Delhaize aan het poetsen toen ik vragend ‘mevrouw’ hoorde roepen. Ik dacht: ‘Amai, wat een beleefd iemand’ en draaide me om. Hij zei: ‘Alstublieft, dit is voor u.’ Het volgende moment voelde ik dat spul branden. Ik ben meteen naar de keuken gelopen, wat niet zo vlot ging want ik had hoge hakken aan, en gooide water op mijn gezicht en in mijn mond. Ik proefde dat zuur, een verschrikkelijke smaak. Mijn collega’s hadden mijn gegil gehoord en stonden in paniek rond mij. Het zuur had een gat gebrand in mijn nek en in mijn arm. Daar lag het bot bloot. De ambulance was op weg maar ik had ondertussen ook naar mijn zoon gevraagd, die om de hoek werkte. Toen hij aankwam, pakte ik hem bij zijn kraag en vroeg ik hem meteen wat hij zag. Hij zei: ‘Het komt wel goed, ma, probeer rustig te blijven.’ Maar het enige waaraan ik kon denken was: ‘Ik ga er toch niet uitzien als zo’n verschrompeld, raar vrouwtje.’ Want ik wist toen wel al dat die kerel met één of ander bijtend product had gesmeten.»

HUMO Dat moeten verschrikkelijk pijnlijke minuten geweest zijn.

Tijssen «Ik heb nog nooit in heel mijn leven zoveel zeer gehad als toen ik op die ambulance zat te wachten. De ambulancier vroeg hoeveel pijn ik had op een schaal van 1 tot 10. Ik zei: ‘12’. Waarop hij mij een verdovend spuitje gaf en ik pas negen dagen later uit een coma ontwaakte. Voor ik insliep, vroeg ik nog aan mijn echtgenoot en mijn zoon of ze toch zeker niets stoms van plan waren, zoals die man zelf proberen te vinden. Uit de camerabeelden bleek trouwens dat hij, terwijl ik op de ambulance wachtte, tussen de massa nieuwsgierigen stond die zich ondertussen rond de Delhaize hadden verzameld. Een psychopaat pur sang.»

HUMO Voel je wrok tegen de dader?

Tijssen «Ik ben geen wraakzuchtig iemand. Maar op de dagen dat ik me lelijk voel, word ik nog altijd kwaad op hem.»

HUMO Op welke momenten voel je je minder mooi?

Tijssen «Als ik ga shoppen en met te veel spiegels word geconfronteerd, met onflatterend licht. Of wanneer ik mooie dames voorbij zie wandelen. Begrijp me niet verkeerd, iedereen mag er op zijn of haar stralendst uitzien, ik ben niet jaloers. Maar ik voel me dan wel onzekerder over mijn eigen uiterlijk. Op zo’n dagen wil ik het liefst gewoon thuisblijven. Daar hoef ik ook mijn bril niet op te zetten. In het openbaar zet ik die bril altijd op omdat mijn oogprothese zo wat minder zichtbaar is.»

HUMO Maar je echtgenoot is er altijd om je beter te doen voelen?

Tijssen «Hij is één brok optimisme. Op die mindere dagen wordt het bij momenten zelfs een beetje irritant (lacht). ‘Only the strong survive,’ zegt hij dan. Maar je kunt niet alle dagen sterk zijn.

»Ik ben trouwens een hele tijd bang geweest dat hij bij me zou weggaan. Dat hij zich zou schamen om met mij over straat te lopen. Maar hij blijft als een rots naast me staan. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.»

HUMO Hoeveel operaties heb je in die drie jaar tijd moeten ondergaan?

Tijssen «Ik ben de tel kwijtgeraakt, eerlijk gezegd. Maar sowieso zijn het er meer dan dertig. Aan mijn mond ben ik vier keer geopereerd. De dokters hebben onder andere slijmvlies uit mijn mond aangebracht aan de binnenzijde van mijn ooglid. Toen dachten ze mijn oog nog te kunnen redden. Ze hebben ook geprobeerd om de zenuwpijnen in mijn mond chirurgisch weg te nemen, maar dat is niet gelukt. Ze hebben ook huid van achter mijn oren genomen en die onder mijn ogen geplaatst. Je vel is daar heel fijn, je kunt niet zomaar huid van je arm gebruiken.»

HUMO Wanneer heb je jezelf voor het eerst in de spiegel gezien?