De mailbox van Arnon Grunberg: 'Het monster en de verleider'

Waarde George Soros,

In een artikel in het magazine van The New York Times beschrijft Michael Steinberger u als een charmante persoonlijkheid met een droog gevoel voor humor. Uw toespraken daarentegen schijnen stijf te zijn, maar wat kun je verwachten van een 87-jarige? Mijn moeder gaf op haar 87ste helemaal geen toespraken meer, zij stierf op haar 87ste.

In dat stuk van Steinberger staat verder dat u, gezien uw vijanden, wel iets goeds moet hebben gedaan. Ik noem ze nog even op: Orbán is uw grootste vijand, Netanyahu behoort ook tot uw vijanden, de voorstanders van de brexit zijn uw vijanden, Trump uiteraard. Mijn vijanden zijn uw vijanden. Ja, iets moet u goed hebben gedaan.