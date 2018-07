Brian Eno zei ooit: ‘Als je een reggaeplaat koopt, heb je 90 procent kans dat de drummer Sly Dunbar is. Je zou bijna denken dat de man ergens aan een stoel in een studio in Jamaica is vastgeketend.’ Dunbar (66) en zijn bassende kompaan Robbie Shakespeare (64) speelden niet alleen met Bob Marley, Black Uhuru en Jimmy Cliff, maar ook met artiesten die niet per se in groen-geel-rood gehuld zijn: Keith Richards, Mick Jagger, Bob Dylan, Grace Jones, No Doubt, Mark Knopfler en Serge Gainsbourg.

HUMO Op Wikipedia staat: ‘Robbie & Sly hebben naar schatting aan 200.000 nummers meegewerkt.’ Ik geloof maar beter niet alles wat er op het internet staat, zeker?

Sly Dunbar «Ik denk dat het er zelfs nog meer zijn. Maar we hebben geen van beiden ons werk bijgehouden dus we zullen het nooit exact weten. Veel van die songs ben ik ook alweer vergeten. Vreemd hoor, om een compliment te krijgen voor mijn drumspel op een plaat waarvan ik niet eens meer wist dat ik eraan had bijgedragen (lacht).»

HUMO Hebben Robbie en jij dan geen hobby’s?

Dunbar «Nee. Sommige artiesten zien muziek als hun job, maar voor ons is het ons leven. Ik drum elke dag, en als ik niet achter mijn drumstel zit, ben ik in mijn hoofd muziek aan het maken. Ik droom zelfs over muziek. Ik moet in de juiste stemming zijn om teksten te schrijven, maar ik kan op elk moment van de dag een goede hook bedenken.»

HUMO Jullie worden weleens de ‘Riddim Twins’ genoemd. Zijn Robbie en jij een soort muzikale tweelingen?

Dunbar «We vullen elkaar goed aan. Als Robbie een baslijn speelt, vind ik meteen een passende drumpartij, en andersom. We kunnen geen van beiden noten lezen maar we begrijpen elkaar en dat maakt ons zo’n goed team. Ik heb Robbie ontmoet in Kingston, begin jaren 70. Al heel snel wist ik dat we altijd sterker zouden zijn als duo dan apart. We willen elkaar niet overtreffen, alles staat in dienst van de muziek. Rock, r&b, reggae, we spelen alles, als we er maar plezier in hebben.»