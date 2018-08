'Niemand vertelt ons wat we moeten doen. Het is ónze muziek'

Suicidal Tendencies is niet alleen bekend voor zijn indrukwekkende collectie ex-bassisten – Robert Trujillo speelt nu bij Metallica en Stephen Bruner kent u als Thundercat – maar ook als de aanstoker van een nieuw genre: de skatepunk. Het naamloze debuut uit 1983 bezorgde de band uit Californië een schare fanatieke fans en leverde met ‘Institutionalized’ zelfs een hitje op MTV op. Sinds 2016 zijn ze bezig aan wat hun veertigste comeback lijkt, met fenomeen Dave Lombardo (ex-Slayer) achter de drums en frontman van het eerste uur Mike Muir aan de microfoon. Deze herfst komt er een nieuwe plaat uit, ‘Still Cyco Punk After All These Years’.

MIKE MUIR «Die plaat is er heel toevallig gekomen. Ik liet Dave mijn soloplaat uit 1996 (‘Lost My Brain (Once Again)’ als Cyco Miko, red.) horen, omdat Steve Jones van de Sex Pistols daarop meespeelt, en hij werd helemaal wild: ‘Dude, I fucking love this!’ Toen ik opperde om wat songs opnieuw op te nemen, was hij meteen mee. We hebben de plaat dus vooral voor onszelf gemaakt, maar jullie mogen meegenieten.