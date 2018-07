Humo's Grote Trainersenquête (2): wie wordt topschutter, welke club wordt de grootste verrassing en wie komt het verst in Europa?

'Als Carcela vertrouwen krijgt, is hij onhoudbaar en net zo beslissend als Ronaldo en Hazard. Maar in het buitenland mist hij Luik'

De laatste keer dat Club Brugge de groepsfase van de Champions League bereikte, in 2016, verloor het zes keer in evenveel wedstrijden. Is het daarom dat de trainers uit 1A de kansen op succes van het in de Europa League uitkomende Anderlecht hoger inschatten? Vorige week kon u hier al lezen hoe diezelfde trainers paars-wit meer kans op de landstitel toedichten dan de kampioen zelf.

HUMO Hallo, Club Brugge?

Vincent Mannaert (algemeen manager Club Brugge) «Geen probleem, hoor. Wij voelen ons niet snel verongelijkt. Die fase zijn we voorbij (glimlacht). De grootste motivatie haal je uit jezelf en de successen die je als groep beleeft, niet uit meningen van buitenaf.

»Ik kan wel begrijpen dat men meer verwacht van Anderlecht in de Europa League dan van ons in de Champions League. Je mag niet vergeten dat er een groot niveauverschil is tussen die twee competities. Onze laatste passage in de Champions League was verre van schitterend, net als die van Anderlecht vorig seizoen. De enige Belgische uitzondering de laatste jaren was AA Gent, dat het in 2015-2016 uitzonderlijk goed deed. Maar ik kan u verzekeren dat het binnen onze club enorm leeft om nog eens een wedstrijd te winnen in de Champions League.»

HUMO Jullie transfers lijken er nochtans niet op gericht om ook in Europa een goed figuur te slaan.

Mannaert «Als je Europees succes wil najagen, moet je meer geld investeren dan je hebt. En dan heb je nog steeds geen garantie dat het zal lukken. Moet je daarvoor je financiële huishouding in gevaar brengen?»

HUMO Nu klinkt het haast alsof u liever geen Champions League had gespeeld.

Mannaert «O, toch wel! We zijn juist bijzonder trots dat we er voor de tweede keer in drie jaar bij zijn. Bovendien levert het extra inkomsten op, waarmee je je structureel kunt versterken. Naar ons aanvoelen is dat ook gelukt: ons team is evenwichtiger dan vorig jaar. Niet door voor kwantiteit te gaan, maar voor kwaliteit.

»Alleen in de aanval hebben we nog geen nieuwe spelers aangetrokken. Ik herinner me een dubbelinterview met Herman Van Holsbeeck voor de start van vorig seizoen. Op de vraag waar Brugge beter gewapend was dan Anderlecht, antwoordde hij: ‘In de spits.’ Dat bleek ook achteraf: wij hebben veruit het meeste doelpunten gemaakt. Van die aanvalslinie is nog niemand vertrokken.»

HUMO Anderlecht kaapte Landry Dimata voor jullie neus weg.

Mannaert «Zijn makelaar vertelde ons dat hij voor Anderlecht koos wegens zijn Brusselse roots, en omdat hij bij Oostende al had samengewerkt met Marc Coucke en Luc Devroe. Fair enough. Omgekeerd koos Siebe Schrijvers voor ons, en niet voor Anderlecht.

»Wij zullen altijd op jonge Belgische talenten blijven jagen, ook al zijn ze duurder. Het zit in onze clubcultuur, meer dan bij de andere topclubs. Neem nu Mats Rits: hij kon als jonge gast niet doorbreken bij Ajax en vond daarna zelfs bijna geen club meer. Hij heeft moeten knokken en dat maakte hem mentaal weerbaar. Zo’n speler past perfect bij ons. Siebe is een ander verhaal: hij vond in Genk Pozuelo op zijn pad en wil nu bewijzen dat hij wél bepalend kan zijn bij een topclub.»

HUMO Jullie aanwinsten brengen weinig internationale ervaring mee.

Mannaert «Wie kende José Izquierdo, Mathew Ryan of Carlos Bacca toen ze hier aankwamen? Maar ze zijn wel stuk voor stuk aan een grote carrière begonnen. En kijk naar die fantastische Champions League-campagne van AA Gent: Sven Kums kwam van Kortrijk, Neto van Cercle Brugge en Gershon van Waasland-Beveren. Allemaal spelers zonder palmares. Ruud Vormer was 26 toen hij van de bank van Feyenoord naar Club kwam. Vier jaar later oogt zijn palmares niet onaardig: twee keer kampioen, twee bekerfinales, twee Supercups, kwartfinale Europa League, Gouden Schoen én international bij Oranje. Dat is wat wij doen: we zoeken liever spelers met een grote toekomst dan met een groot verleden.»

HUMO Trekt Marc Coucke zijn portemonnee wijder open dan jullie voorzitter, Bart Verhaeghe?

Mannaert «Hein Vanhaezebrouck zei onlangs in een interview: ‘Ik heb niet de indruk dat er veel financiële beperkingen zijn.’ Wel, die indruk heb ik ook. Het is duidelijk dat Anderlecht de lat hoog legt: het wil absoluut kampioen worden en zet daar zwaar op in. Onze ambities zijn even groot, maar we spreken ze misschien niet zo nadrukkelijk uit. Wij hebben een manier van werken die misschien niet zo spectaculair oogt, maar ze levert wel rendement op. Op die ingeslagen weg gaan we verder. Dat zorgt voor rust.»