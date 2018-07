'Als Keith Richards écht zo veel drugs had genomen, dan was hij al lang dood'

★ 17 september

Een vraag uit het kamp van de Rolling Stones. Mick Jagger zelve zou er prijs op stellen als de baas met hen zou willen toeren. Bijna alle muzikanten zouden hun rechterarm geven om met de Stones te mogen optreden, zeker nu elke tournee de laatste dreigt te zijn. Maar de baas reageerde misnoegd, verbijsterd dat Jagger & Co hem zo’n ‘misplaatst’ voorstel doen. In zijn perceptie is hij de gelijke van Jagger, niet diens opwarmer. Toch wilde de baas niet meteen weigeren. Hij wilde erover nadenken, ook al omdat het goed betaalt. Tot hij besefte dat Jagger een aarzeling ook als een belediging zou ervaren. Overigens typisch dat die vraag op een zondag komt: Jagger werkt áltijd.

★ 20 september

Niemand gelooft het, maar een Britse rockster met wie ik werkte, verstrooide ooit de as van zijn gecremeerde moeder op het podium van een concertzaal in New York. Zij had haar eigen artistieke ambities als zangeres nooit kunnen waarmaken. ‘Mom, you’ve made it,’ zei de rockster, ‘at last you’re on stage in Carnegie Hall!’ Een ander deel van de as heeft hij stiekem verstrooid in de tuin van Buckingham Palace, toen hij daar door de koningin werd geridderd.

★ 21 september

De baas wil al een paar jaar één van z’n managers ontslaan, maar tot dusver was de timing nooit opportuun. Dat is nodig want anders plukt zo’n vent je kaal wegens contractbreuk. Een vorige werkgever van me had meer geluk. Die rockster voerde ooit tijdens een videogesprek een verhitte discussie met zijn manager over de plaat met ‘diepgang’ die hij wilde maken, een conceptplaat ‘met een boodschap’. ‘If you wanna send a message, use Western Union!’ antwoordde de manager, die duidelijk meer commercieel dacht. De rockster gooide z’n laptop van de tafel zodat de verbinding werd verbroken. Hij begon meteen een officiële ontslagbrief te schrijven. Maar het probleem loste zichzelf op: de volgende ochtend kreeg hij bericht dat de manager die nacht een fatale hartaanval had gehad.

Een andere manager beredderde twintig jaar lang de carrière van Joe Cocker. Hij producete ook enkele van diens cd’s, zo kon hij twee keer langs de kassa passeren. Hij werkte op een blauwe maandag ook voor Morrissey. Het eerste wat hij deed, was de gage van diens muzikanten verlagen. De manager was oldskool, hij was begonnen toen muzikanten nog na elk concert in cash werden betaald, als waren ze seizoensarbeiders. Dat is nu ondenkbaar – zelfs de broer van de buurman van het hulpje dat de bassist een plectrum aanreikt, heeft tegenwoordig een eigen manager.