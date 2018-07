'Toen er vorig jaar een einde kwam aan mijn relatie zonder dat ik daar zelf voor had gekozen, heb ik echt moeten léren alleen zijn. Ik heb daardoor veel over mezelf bijgeleerd'

Linde Merckpoel «Ik word behoorlijk emotioneel als ik aan mijn kindertijd terugdenk. Ik heb een fantastische jeugd gehad, waar ik alleen maar goede herinneringen aan overhoud. Tot voor kort vond ik het vanzelfsprekend dat ik zo onbezorgd en complexloos ben opgegroeid. Maar op Moederdag dacht ik opeens: ‘Ik moet moeke bellen. Ik moet haar zeggen dat ik haar graag zie en haar bedanken dat ze zo’n goede moeder is.’ Het was de eerste keer in mijn leven dat ik de drang voelde om dat zo concreet uit te spreken. Waarschijnlijk is dat niet onlogisch: ik ben op een leeftijd gekomen dat je vaststelt dat de dingen in het leven niet altijd lopen zoals je had gehoopt of gepland. En dan besef je hoe belangrijk het is om een zorgzame moeder en vader te hebben die je onvoorwaardelijk graag zien en steunen, om het even wat er gebeurt of hoe goed of hoe slecht je je voelt.

»Ik besef vandaag meer dan ooit dat mijn band met mijn ouders heel sterk en bijzonder is. Daar heb ik de voorbije dertig jaar nooit bij stilgestaan. Ze waren gewoon mijn ouders, zelfs al waren ze de beste die ik me kan voorstellen, als ik er nu op terugkijk. Ik besefte als kind niet hoe bevoorrecht ik was, maar dat hoort bij opgroeien, denk ik. Als kind ben je vooral met jezelf bezig, en met je vrienden en je lieven, die je cooler vindt dan je ouders. En als je wat ouder bent, vind je je werk en je relatie belangrijker en heb je hen ook niet echt nodig. Maar de voorbije maanden is dat veranderd.»