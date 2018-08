Jean-Marc Nollet (Ecolo): 'Scheurtjes, sabotage, lekken, laksheid op alle niveaus. Inzake onbetrouwbare kerncentrales is ons land wereldkampioen'

'Electrabel wil ervanonder muizen vóór het ware kostenplaatje van onze kerncentrales uitkomt. Dan draaien wij op voor de ontmanteling'

Niemand is evenwel sant in eigen land. De pertinente vragen die Jean-Marc Nollet (48) in het parlement stelt over de beroerde staat waarin onze kerncentrales verkeren, krijgen vaak meer weerklank in het buitenland dan in België. Mede daarom hebben actiegroepen uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en België twee weken geleden een petitie met vijfhonderdduizend handtekeningen overhandigd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), met als eis: de onmiddellijke sluiting van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Volgens de ondertekenaars zijn die reactoren niet meer veilig. Ter herinnering: Doel 3 en Tihange 2 zijn de installaties met scheurtjes in de wand van het reactorvat.

HUMO Hebben de ondertekenaars gelijk?

Jean-Marc Nollet «De ondertekenaars weten dat het FANC de twee reactoren nooit in die toestand zou laten draaien als ze nieuw waren. Alleen omdat ze al zo lang in bedrijf zijn, mogen ze actief blijven tot hun sluiting in 2022 en 2023. Dat is niet geruststellend.

»Toen de reactoren dichtgingen vanwege de scheurtjes, zei men dat ze pas heropend zouden worden als alles in orde was. De reactoren gingen open, maar ze moesten in allerijl wéér gesloten worden. Tests in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK) hadden slechte resultaten opgeleverd. De wetenschappers hadden de scheurtjes vergeleken met de situatie in een Franse reactor. Maar die vergelijking was niet representatief, zeiden ze. Daarna vergeleken ze met een Duitse reactor, wat wel geruststellende resultaten opleverde. Conclusie: ‘Díé vergelijking was wél representatief.’»

HUMO Is er een verklaring voor de scheurtjes?