Jonge Leeuwen - 18 in 2018 (4): Emy Kaboré, Milan Van Walstijn en Tine Van Elzen

'Soms wordt er amper gedronken, maar wel stevig geblowd. Iedereen legt bij voor één joint en op die roes kom je de hele avond door'

Milan Van Walstijn «Ik ben deze zomer maar drie weken thuis. Eerst ga ik met de familie naar Milano Marittima, het Knokke van Italië. Daarna ga ik een tijdje werken in het buitenland. Dan ga ik met vrienden met de auto naar Noorwegen, en nadien met mijn vriendin naar Londen, om haar broer te bezoeken, en daarna nog met de hele familie naar Portugal.»

HUMO Dat zijn wel erg veel reizen.

Milan «Normaal hou ik het rustiger, maar deze vakantie heb ik er een flinke schep bovenop gedaan: het is de langste zomer van mijn leven – ik word pas midden september op de hogeschool verwacht – dus ik wil ervan profiteren. En nu we 18 zijn en ons rijbewijs hebben, kunnen we gaan waar we willen.

»Ik rijd al anderhalf jaar: zodra het wettelijk mocht, heb ik mijn voorlopig rijbewijs gehaald. Maar goed ook, want ze hebben de hele procedure net veel ingewikkelder gemaakt.»

Tine Van Elzen (beteuterd) «Ik weet het. Ik ben pas aan mijn rijlessen begonnen. Het is verschrikkelijk, ik ben echt bang in die auto.»

Milan «Ik vind de vrijheid fantastisch. Soms rijd ik met vrienden naar Breda, even naar het casino. Niet om écht te gokken, hè – we zetten maar 5 euro in. En daarna gaan we eten bij de all you can eat-Chinees.»