Groen-politicus Jan Mertens slaat alarm: 'Stop met vliegen binnen Europa'

Miljoenen mensen verdringen elkaar dagelijks op vliegvelden. Voor een zakenvlucht, vakantie, familiebezoek. Elke dag melden zich meer reizigers, en vooral de vluchten binnen Europa zijn populair. Voor een habbekrats liggen bestemmingen binnen handbereik. Jan Mertens (53) volgt de groei met pijn in het hart, want al dat gevlieg is een zware last voor het milieu. De Groen-politicus – hij is voorzitter van de afdeling Leuven – pleit daarom voor harde maatregelen: vliegen binnen Europa sterk ontmoedigen, liefst ermee stoppen. ‘Onze voetafdruk op de planeet is veel te groot,’ zegt Mertens, die werkt voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en actief is bij denktank Oikos.

– Dat klinkt straf: vliegen is bijna een mensenrecht geworden.

Jan Mertens «Daar ben ik het dus niet mee eens. Iets kan pas een recht zijn als iedereen er gebruik van kan maken. Anders is het een vóórrecht. Als we de doelstellingen van het Klimaatakkoord willen halen, moeten we de CO2-uitstoot met 95 procent verminderen. Tegelijkertijd verwachten we nog een verveelvoudiging van het aantal vluchten. Dat gaat onmogelijk samen.»

– Nu mensen met een lager inkomen eindelijk kunnen vliegen omdat het goedkoop is, gaat u zeggen dat het niet meer mag.

Mertens «Maar waar gaat het nu om? Om de vraag of arme mensen nog niet genoeg vliegen, of rijke mensen te veel? Dat laatste, dáár zit het probleem. En de hoogopgeleide rijken die het meest vliegen, zijn ook het minst kwetsbaar voor de veranderingen in ons klimaat. Het is dus een sociaal dilemma. Het gaat erom dat je iets nú minder moet doen, opdat anderen er in de toekomst nog gebruik van kunnen maken.»

– Die boodschap is lastig voor jong en oud.

Mertens «Voor jongeren is vliegen een wezenlijk onderdeel van hun levensstijl. In stedelijk gebied kunnen ze prima zonder auto, maar het wordt gevoelig als het over vliegreizen gaat. Een meisje vertelde me onlangs dat ze een lijst afvinkte van dingen die ze vóór haar 30ste moet hebben gedaan. Dat kon niet zonder vliegen. Maar dan leg je onnodig veel druk op jezelf én op het leven van anderen. Vliegen is niet de enige vorm van vrijheid. Waarom moet je overal zo snel mogelijk geweest zijn? Hoe vrij ben je dan nog?»

– Er is geen goed alternatief voor vliegen binnen Europa. De trein is veel duurder. En het spoorwegnetwerk in Europa kan de vergelijking met dat van bijvoorbeeld China en Japan niet aan.

Mertens «Zeker, het kan een stuk beter. Inzake kosten, efficiëntie, dienstregeling, trajecten en aansluiting. Maar mag iets alleen een alternatief zijn als het even weinig kost en net zo snel gaat? En ís vliegen op korte afstanden wel sneller? Als je de tijd voor alle besognes vóór en na de vlucht erbij neemt, kan de trein op sommige trajecten wel degelijk de concurrentie aan. Zeker als hij stopt in een station in het stadscentrum.

»Het vraagt ook om een verandering van mentaliteit. Waarom zien we reizen met de trein niet als een verrijking? Je ziet het landschap veranderen. Traag reizen heeft het voordeel dat je de diepte in kunt. Waarom vier citytrips met het vliegtuig per jaar, waarbij je in korte tijd langs zoveel mogelijk plekken raast, en niet één langere periode met de trein om één stad in alle rust te leren kennen?»

– De trein is ook lang niet altijd groen. Veel treinen rijden op grijze stroom, hogesnelheidslijnen zijn energievreters.

Mertens «Op de korte afstand is de trein beter voor het milieu dan het vliegtuig. Bovendien is er nu grote concurrentievervalsing. Zo wordt de brandstof voor vliegtuigen niet belast. Als je dat wel doet, zet je extra druk op maatschappijen om duurzamer te vliegen. Een ticket van 20 euro kán toch eigenlijk niet? Iedereen weet dat. Daar zit een prijs aan vast die ons pas later – via het milieu – zwaar in rekening wordt gebracht.»

