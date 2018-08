'Een band met frontmannen is als een armworstelwedstrijd waarbij we elkaar de hele tijd laten winnen'

Voor hun eerste dubbelinterview sinds 2016 spreken we af in het huis van Jinte Deprez in Antwerpen. Maarten Devoldere komt met de trein vanuit Gent.

Maarten Devoldere «Ik heb de afgelopen dagen nauwelijks m’n bed gezien, maar ik zal mijn best doen om volzinnen te vormen. En mocht ik in slaap vallen, dan is Jinte er nog. Dat is het voordeel aan Balthazar. Bij Warhaus moest ik altijd op scherp staan (lacht).»

HUMO Dus jullie hebben elkaar gemist?

Devoldere «Daar hebben we geen tijd voor gehad. Jinte bracht een soloplaat uit en met Warhaus blikte ik er in twee jaar tijd zelfs twee in. We hebben allebei ook meermaals door Europa getourd. Maar we zijn niet uit elkaars leven verdwenen, hè. We zagen elkaar op festivals of lieten boodschappen voor elkaar achter op de muren van clubs waar we allebei speelden.»

HUMO Wanneer hebben jullie Balthazar opnieuw leven ingeblazen?

Jinte Deprez «In de winter van 2017. We zouden oorspronkelijk maar één jaar pauze nemen. Maar de soloprojecten deden het onverwacht goed en ik kwam eigenlijk ook een beetje te laat met mijn debuutplaat.»

Devoldere (grijnst) «We hebben drie deadlines gemist.»

Deprez «De release en de tournee staan nu wel vast, dus de volgende deadline kunnen we niet meer negeren. Eind augustus moet de vierde plaat van Balthazar binnen zijn.»

HUMO Zijn jullie vanaf nul begonnen?

Devoldere «We hadden allebei enkele nummers mee naar de eerste sessie, maar we hadden nog geen concept. Veel mensen denken dat we lang achter de schermen bezig geweest zijn met de wederopstanding van Balthazar, maar we zijn pas eind 2017 weer begonnen.»